Давление как в горах: Как сохранить сходящее с ума сердце во время перелётов

Для большинства людей перелёты проходят без серьёзных последствий, однако сам полёт — это дополнительная нагрузка на организм, особенно на сердечно-сосудистую систему. Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова объяснила в беседе с Life.ru, что происходит с сердцем в самолёте и кому стоит быть особенно внимательным.

Главный фактор — изменение атмосферного давления. Несмотря на герметичность салона, давление в самолёте соответствует условиям нахождения на высоте примерно 1800–2500 метров над уровнем моря. Из-за этого снижается уровень кислорода в крови.

У здорового человека организм обычно легко адаптируется к таким изменениям, однако у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями даже небольшое снижение насыщения крови кислородом может вызывать учащённое сердцебиение, слабость, одышку или чувство нехватки воздуха. Ирина Тарасова Врач-кардиолог «СМ-Клиника»

Дополнительную нагрузку создаёт сухой воздух в салоне самолёта. Во время полёта организм быстрее теряет жидкость, кровь становится более вязкой, что повышает нагрузку на сосуды и увеличивает риск тромбообразования, особенно при длительном неподвижном сидении.

У некоторых пассажиров могут появляться отёки, чувство тяжести и дискомфорт в ногах. В более серьёзных случаях существует риск тромбоза глубоких вен.

«Особенно внимательными к своему состоянию нужно быть людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, нарушениями ритма, варикозной болезнью, а также пациентам, недавно перенёсшим инфаркт, инсульт или хирургические вмешательства», — предупредила кардиолог.

Отдельное влияние оказывает стресс. Многие испытывают тревогу перед полётом, а выброс адреналина может приводить к повышению давления, учащению пульса и ощущению перебоев в работе сердца. Негативно влияют также недосып, обезвоживание, алкоголь и избыток кофеина.

Во время длительных перелётов врач советует пить достаточное количество воды, периодически вставать и разминаться, двигать стопами, избегать тесной одежды и не злоупотреблять кофеином и алкоголем. Пациентам с варикозной болезнью или повышенным риском тромбозов может быть рекомендован компрессионный трикотаж.

Если у человека есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, перед длительным перелётом желательно заранее обсудить поездку с лечащим врачом, особенно если недавно были эпизоды ухудшения состояния.

