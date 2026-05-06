Кардиолог назвал ошибки, из-за которых «барахлит» тонометр

Неправильные показатели давления часто получают из-за отсутствия отдыха перед процедурой, спешки, неправильного положения руки, манжета на одежде и несоблюдения чёткого графика измерений. Об этом «Москве 24» рассказал кардиолог Андрей Кондрахин.

Манжет нужно надевать на голую руку, а не на одежду или закатанный рукав — иначе двойное сдавливание искажает результат.

«Ещё одна ошибка – резко хватать тонометр, как только почувствовали ухудшение, и начинать измерения. В таком нестабильном состоянии результаты обязательно получатся завышенными. Поэтому важно сначала как минимум пять минут посидеть, постараться немного успокоиться», — сказал врач.

Измерять давление нужно в одно и то же время дважды в день — утром и вечером, делая три подхода и беря среднее. Первое время — на обеих руках, затем на той, где цифры выше. Регулярные замеры необходимы при гипертонии.

По словам эксперта, модные запястные тонометры годятся только до 40 лет, а после лучше использовать только плечевые.

