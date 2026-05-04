Магнитные бури 4–6 мая: Магнитосфера Земли уже «шевелится». Как скоро ударит геошторм силы Кр 5? Думали, что после всех недавних всплесков Солнце наконец успокоилось? Нет! Магнитосфера не выключается по щелчку, она «отдаёт» накопленное волнами. Учёные встревожены: ближайшие дни пройдут без громких бурь, но с тихим давлением на организм. Чего ждать? 4 мая, 10:05 Магнитные бури: графики xras.ru на 4–6 мая 2026 года. Слабая магнитная буря начнётся вечером 6 мая. Обложка © ChatGPT

Начало мая выглядит как затишье. Но если присмотреться к графикам, становится ясно: это не конец, а пауза перед новым движением. Уже сейчас видно, как фон начинает «шевелиться», а потом и вовсе появляется тот самый тревожный сигнал, который обычно не проходит бесследно. И сейчас разберём, как именно будут развиваться ближайшие дни и почему многие почувствуют это на себе раньше, чем появятся официальные предупреждения.

Прогноз магнитных бурь на 4, 5, 6 мая 2026 года

Официальный график вероятности магнитной бури ИКИ РАН: чего ждать 4–6 мая 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

4 мая проходит на уровне Kp 3 почти весь день, с лёгким снижением до 2 к ночи. Формально это слабое возмущение — не буря, но уже нестабильный фон. По вероятности тоже всё обманчиво спокойно: около 73% — тихо, но есть 20% возмущений и 7% риска бури. На практике это тот самый день, когда всё вроде нормально, но может тянуть виски, появляется вялость, скачет давление. Организм начинает чувствовать атмосферу заранее.

Официальный график прогноза магнитных бурь на 4, 5, 6 мая 2026 года. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

5 мая выглядит ещё спокойнее — Kp держится на уровне 2 весь день, без скачков. По процентам картина почти та же: 73% спокойствия, но фон полностью не «чистый». В такие дни многие расслабляются… и зря. Потому что это не конец, а пауза. Солнце в принципе ведёт себя непредсказуемо, и спокойный день — это часто просто затишье перед движением. Самочувствие может чуть выровняться, но ощущение разбитости всё равно может тянуться хвостом.

Какой силы будет магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов в Москве на 4–10 мая 2026 года. Фото © Time-In.ru

6 мая — самый коварный день из этих трёх. Днём всё остаётся в пределах Kp 2–3, то есть снова кажется, что ничего не происходит. Но к вечеру по официальным графикам появляется резкий скачок до Kp 5 — это уже магнитная буря уровня G1. И здесь сходятся прогнозы: другая метеостанция тоже предупреждает, что буря может начаться уже вечером 6 мая. То есть сценарий классический и неприятный: весь день спокойно, а к ночи резко накрывает.

И вот такие резкие переходы чаще бьют сильнее всего. Днём ты в норме, а вечером начинается: головная боль, давление, тревожность, тяжесть в теле, у кого-то — бессонница. Особенно тяжело это переносят метеозависимые: сосуды просто не успевают перестроиться под скачок. Если говорить прямо: 4 и 5 мая — это подготовка. А 6 мая станет тем самым моментом, когда организм может дать ответ. И даже если буря будет слабой по шкале, ощущаться она может куда сильнее именно из-за резкого старта. А ранее Life.ru составил календарь магнитных бурь на весь май 2026 года, где собрал самую точную и полезную информацию.

Авторы Карина Морозова