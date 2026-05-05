«Кортизоловое ожирение»: Врач объяснила, почему вес стоит на месте вопреки диете и тренировкам
Диетолог Русакова: Стресс может мешать похудению и даже приводить к лишнему весу
Чрезмерная выработка кортизола — гормона стресса — может мешать похудению даже при соблюдении дефицита калорий и регулярных тренировках. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.
При хроническом стрессе уровень гормона повышается. Это приводит к росту глюкозы в крови и избыточному отложению жира — особенно в области живота, груди и шеи. Именно эти зоны, пояснила доктор, выдают так называемое кортизоловое ожирение.
Кроме того, от уровня кортизола зависят аппетит и качество сна. Гормон усиливает тягу к сладкой и жирной пище, поскольку в состоянии стресса организм нуждается в быстрых углеводах. Нарушается синтез гормона насыщения лептина и вырабатывается больше грелина — гормона голода, из-за чего контролировать количество съеденного становится сложнее.
Самостоятельно заподозрить высокий уровень кортизола можно по нескольким признакам: необоснованный набор веса при привычном рационе, жировые отложения преимущественно в области живота, неконтролируемый аппетит и выраженная тяга к сладкому.
Для точной диагностики необходимо сдать анализы крови, мочи и слюны — в утреннее и вечернее время. Интерпретировать результаты должен врач-эндокринолог, подчеркнула Русакова.
Снижение уровня кортизола ускоряет похудение за счёт улучшения метаболизма и уменьшения тяги к сладкому и жирному. Но это работает только в комплексе с правильным питанием, регулярной физической активностью, контролем стресса и сном не менее восьми часов в сутки.
При нормализации выработки гормона можно также избавиться от излишней отёчности, если она связана именно с дисбалансом кортизола, а не с нарушениями работы почек, сердца или щитовидной железы, заключила диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой».
