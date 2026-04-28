Нутрициолог назвала 5 витаминов и БАДов, которые помогут похудеть без вреда для здоровья

Снижение веса — это не только тренировки и подсчёт калорий, но и правильное обеспечение организма питательными элементами. Спортивный тренер, эксперт в области нутрициологии и управления медицинским бизнесом Анна Бодрова в беседе с Life.ru назвала пять витаминов и БАДов, которые помогают худеть без вреда для здоровья.

Многие ищут волшебную таблетку для похудения, но такой не существует. Витамины и БАДы не работают в одиночку: чтобы добиться результата, их нужно сочетать с правильным питанием и регулярными физическими нагрузками. Анна Бодрова Спортивный тренер, эксперт в области нутрициологии и управления медицинским бизнесом

Первым в списке идёт магний. Он не сжигает жир сам по себе, но создаёт условия для этого: помогает контролировать уровень сахара, снижает тягу к сладкому, успокаивает нервную систему и улучшает сон. А ещё даёт силы для тренировок и помогает сохранять мышечную массу.

Витамин С участвует в транспортировке кислорода, необходимого для сжигания жира во время нагрузки, и способствует выработке карнитина. Исследования показывают: при достаточном уровне витамина C жир во время тренировок уходит на треть интенсивнее.

Альфа-липоевая (тиоктовая) кислота работает на уровне биохимии: активирует в мозге фермент, снижающий аппетит, и помогает регулировать уровень лептина — гормона голода. Проще говоря, она помогает избежать переедания.

L-карнитин часто называют жиросжигателем, но это не совсем верно. Эксперт пояснила: он помогает организму использовать жиры как источник энергии, но без тренировок и правильного питания добавка практически не работает. Исследования показывают, что при его приёме люди теряют чуть больше веса, чем без него.

«А экстракт зелёного чая немного снижает аппетит, ускоряет обмен веществ и стимулирует сжигание жира», — заключила собеседница Life.ru.

