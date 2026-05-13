Кардиолог объяснил, как за минуту отличить инсульт от похмелья или опьянения

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, почему инсульт легко спутать с похмельем, и назвал главные признаки, которые помогут не пропустить катастрофу. Свою тревогу эксперт высказал Life.ru на фоне участившихся случаев, когда люди принимают опасные симптомы за обычное недомогание после алкоголя.

Казалось бы, отличить инсульт от похмелья или сильного опьянения просто. При инсульте нет запаха алкоголя изо рта. Человек может сидеть, разговаривать, и вдруг у него перекашивается часть лица, начинается невнятная речь, он не может нормально говорить или у него «каша во рту». Связь речи при этом резко нарушается. Человек был только что относительно здоров, и внезапно его состояние ухудшается. Андрей Кондрахин Врач-терапевт, кардиолог

По словам специалиста, при инсульте симптомы обычно возникают резко, без постепенного нарастания. При алкогольном опьянении, наоборот, симптомы развиваются постепенно — в зависимости от количества выпитого. Алкоголь действует как своего рода «наркоз» для мозга, подавляя его функции, из-за чего тоже может нарушаться речь, координация, походка. Но при этом обычно нет типичного перекоса лица, характерного для инсульта.

У человека в состоянии опьянения нарушения могут быть более размытыми и общими: страдает координация, походка, реакция, но нет чёткой очаговой неврологической симптоматики. При инсульте же возникают так называемые очаговые неврологические нарушения. Например, может перестать работать рука или нога с одной стороны тела, появляется слабость, рука может буквально «висеть плетью», нарушается движение лица с одной стороны.

Важно, что инсульт часто развивается внезапно и может не сопровождаться болью. Человек может просто почувствовать слабость в руке, уронить предмет, начать спотыкаться или потерять координацию. Особенно опасна ситуация, когда инсульт развивается на фоне употребления алкоголя. Тогда симптомы могут сочетаться: и признаки опьянения, и неврологический дефицит, например, перекос лица, слабость руки или ноги, нарушение речи.

«Ключевое отличие в том, что при алкогольном опьянении симптомы развиваются постепенно и связаны с общей интоксикацией, а при инсульте — они возникают внезапно и носят очаговый неврологический характер», — заключает собеседник Life.ru.

Ранее кардиолог Сергей Вечтомов предупреждал, что сидячий образ жизни незаметно «убивает» сердце. Он объяснил, что малоподвижность ведёт к застою крови в ногах, росту «вредного» холестерина и снижению чувствительности к инсулину, что в итоге кратно повышает риск инфаркта и диабета.