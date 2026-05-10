Кардиолог назвал привычку, которая незаметно «убивает» ваше сердце

10 мая, 16:38

Кардиолог Вечтомов: Сидячий образ жизни понемногу «убивает» сердце

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / eggeegg

Малоподвижность способна наносить скрытый, но системный урон здоровью сердца, распространяясь даже на тех, кто не жалуется на явные недомогания. Такую оценку дал Сергей Вечтомов, терапевт и кардиолог из «СМ-Клиника», в интервью изданию «Лента.ру».

«Когда человек долго находится в сидячем положении, циркуляция крови ухудшается, особенно в нижних конечностях. Это создаёт условия для застоя крови, повышает риск тромбообразования и увеличивает нагрузку на сердце», — объяснил он.

Специалист также обратил внимание, что долгое пребывание в кресле или на стуле ведёт к угнетению активности ферментов, которые отвечают за расщепление липидов. Из-за этого нередко растёт уровень «вредного» холестерина, а значит, запускаются механизмы развития атеросклероза и его опасных последствий.

Вечтомов добавил, что отсутствие достаточной физической активности снижает чувствительность тканей к инсулину. Со временем такая ситуация чревата формированием сахарного диабета второго типа. В итоге, подчеркнул кардиолог, все перечисленные факторы кратно повышают общий риск тяжёлых патологий сердца и сосудов — вплоть до инфаркта и ишемической болезни.

Раньше польские исследователи выяснили, что экстремальная погода — и жара, и холод — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Результаты представили на конгрессе Европейского кардиологического общества.

Вероника Бакумченко
