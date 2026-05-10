Кардиолог назвал привычку, которая незаметно «убивает» ваше сердце

Малоподвижность способна наносить скрытый, но системный урон здоровью сердца, распространяясь даже на тех, кто не жалуется на явные недомогания. Такую оценку дал Сергей Вечтомов, терапевт и кардиолог из «СМ-Клиника», в интервью изданию «Лента.ру».

«Когда человек долго находится в сидячем положении, циркуляция крови ухудшается, особенно в нижних конечностях. Это создаёт условия для застоя крови, повышает риск тромбообразования и увеличивает нагрузку на сердце», — объяснил он.

Специалист также обратил внимание, что долгое пребывание в кресле или на стуле ведёт к угнетению активности ферментов, которые отвечают за расщепление липидов. Из-за этого нередко растёт уровень «вредного» холестерина, а значит, запускаются механизмы развития атеросклероза и его опасных последствий.

Вечтомов добавил, что отсутствие достаточной физической активности снижает чувствительность тканей к инсулину. Со временем такая ситуация чревата формированием сахарного диабета второго типа. В итоге, подчеркнул кардиолог, все перечисленные факторы кратно повышают общий риск тяжёлых патологий сердца и сосудов — вплоть до инфаркта и ишемической болезни.

Раньше польские исследователи выяснили, что экстремальная погода — и жара, и холод — повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти от них. Результаты представили на конгрессе Европейского кардиологического общества.