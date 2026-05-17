Не только боль в груди: Врач предупредила о риске инфаркта у тех, кто икает часами

Инфаркт нижней (диафрагмальной) стенки левого желудочка возникает в области сердца, примыкающей к диафрагме, что может вызвать неконтролируемую икоту. Об этом рассказала «Газете.ru» кардиолог Елена Ковалевская.

При поражении этой части сердца воспаление и отёк мышцы раздражают диафрагмальный нерв, приводя к спазмам и иррадиирующей боли в подложечной области. По данным исследований, у 5–8% пациентов инфаркт нижней стенки проявляется абдоминальными симптомами, а среди пожилых, женщин и диабетиков этот показатель достигает 15–20%.

Ковалевская подчеркнула, что тревожным сигналом считается икота, не проходящая более часа, особенно при тошноте или давящей боли у людей старше 55 лет. В этом случае важно немедленно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру точные симптомы.

«Сделайте ЭКГ в скорой помощи. ЭКГ при инфаркте нижней стенки покажет подъем сегмента ST в отведениях II, III, aVF или депрессию ST + зубец Q. ЭКГ — 5 минут, а спасает жизнь. При обезболивании не используйте нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), только аспирин или парацетамол», — добавила врач.

Врач отметила, что при обезболивании не стоит использовать нестероидные противовоспалительные препараты, лучше ограничиться аспирином или парацетамолом, поскольку это помогает снизить риск тромбоза и сохранить жизнь пациента.

