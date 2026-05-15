«Голос сел — проверьте сердце»: Назван тревожный симптом проблем с главным органом

Внезапная осиплость или изменение тембра голоса многие привыкли списывать на простуду или перенапряжение связок. Однако, как рассказала Life.ru врач-кардиолог «СМ-Клиника» Ирина Тарасова, иногда за этим симптомом могут скрываться серьёзные проблемы с сердечно-сосудистой системой.

По словам специалиста, связь между голосом и сердцем на первый взгляд кажется неочевидной, однако она действительно существует. При сердечной недостаточности камеры сердца могут увеличиваться в размерах и оказывать давление на нервы, отвечающие за работу голосовых связок. В результате нарушается их функция, что и приводит к изменению голоса.

Кроме того, сердечная недостаточность часто сопровождается застоем крови в лёгких. На этом фоне может развиваться отёк слизистой оболочки гортани и голосовых связок, что также влияет на звучание голоса.

Кардиолог обратила внимание и на более редкое состояние — кардиовокальный синдром. При нём увеличенное сердце или аневризма аорты сдавливают нерв, отвечающий за движение голосовой связки, из-за чего появляется стойкая осиплость.

«Обратиться к врачу стоит, если изменение голоса возникло внезапно и не проходит без видимых причин либо усиливается при физической нагрузке или в положении лёжа. Особое внимание следует обратить на сочетание осиплости с одышкой и отёками на ногах», — предупредила Тарасова.

Она подчеркнула, что изменение голоса — лишь один из возможных сигналов организма, а самодиагностика в таких случаях может быть ошибочной. При появлении осиплости, особенно в сочетании с другими симптомами, необходимо обратиться к врачу для диагностики и подбора лечения.

