Меньше витрин, больше логистики: Куда исчезают круглосуточные магазины в российских городах

Сокращение числа круглосуточных магазинов в России связано с тихой перестройкой модели потребления. Такое мнение высказал экономист Илья Рыбальченко в беседе с Life.ru, комментируя растущее число закрытий продуктовых точек «у дома».

Я бы смотрел на эту новость о закрытии ночных магазинов не как на историю о том, что «магазины закрываются», а как на тихую перестройку городской ночи. Круглосуточный продуктовый магазин долго был частью невидимой инфраструктуры большого города. Не только местом, где можно купить хлеб, воду или молоко в два часа ночи. Это ещё и свет на углу, живая точка в спальном районе, маленький сигнал: город не полностью уснул. Илья Рыбальченко Экономист

Сейчас эту функцию постепенно перехватывают сервисы доставки. Рыбальченко отмечает, что рынок движется в сторону курьерской логистики, дарксторов и алгоритмов, обещающих быструю доставку. Покупателю больше не нужно выходить на улицу — достаточно открыть приложение. И цифры это подтверждают: в первом полугодии 2025 года онлайн-продажи продуктов в России выросли почти на треть, до 766 миллиардов рублей.

«Для ритейла это рационально. Ночная торговля дорогая: персонал, охрана, свет, холодильное оборудование, аренда, риски, низкий поток покупателей. Если спрос ночью уходит в доставку, магазин с открытыми дверями начинает проигрывать складу с курьерами. Городская витрина уступает место распределительной системе», — подчеркнул эксперт.

Однако, предупреждает экономист, у этой медали есть и обратная сторона. Доставка удобна далеко не для всех. Для пенсионеров, людей без смартфонов или банковских карт, ночных работников и тех, кому нужна одна мелочь, а не полный пакет товаров, исчезновение круглосуточных магазинов на углу является реальной потерей.

«Здесь важно увидеть общий процесс: город становится менее «витринным» и более «логистическим». Мы всё чаще имеем дело не с открытым пространством услуги, а с невидимой машиной доставки. Это удобно, но меняет саму ткань повседневности», — ответил экономист. Впрочем, предостерегает он, по одному показателю нельзя судить о состоянии всей отрасли.

Напомним, что за минувший год количество круглосуточных продуктовых магазинов в крупнейших городах России сократилось на 6,4%, составив около 4,8 тысячи точек. Главной причиной эксперты называют резко возросшие расходы на содержание ночных смен. Ночная торговля стала убыточной на фоне популярности круглосуточной онлайн-доставки. Ритейлеры вынуждены закрывать подобные точки, чтобы снизить издержки.