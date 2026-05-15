В России закрывают круглосуточные магазины из-за роста затрат и онлайн-доставки

За год количество круглосуточных продуктовых магазинов в крупнейших городах России уменьшилось на 6,4% и составило около 4,8 тысячи точек. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Основной причиной эксперты называют возросшие расходы на содержание круглосуточных магазинов. Как отмечает издание, ритейлеры закрывают такие точки, чтобы снизить затраты, ведь ночная торговля стала убыточной из-за популярности круглосуточной онлайн-доставки.

Также на решение влияют дефицит кадров и усиливающаяся конкуренция со стороны сервисов доставки. Многие сети пересматривают график работы: часть магазинов закрывают полностью, а оставшиеся ограничивают работу до 22–23 часов.

Ранее Life.ru рассказывал, что российские бренды одежды закрывают свои точки, чтобы перейти на мини-форматы магазинов. К примеру, Lime планирует помещения на 1,2–1,5 тыс. кв. м, в первую очередь для регионов с более низкой покупательской способностью.