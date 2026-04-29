Российские бренды одежды переходят на мини-форматы магазинов

Российские бренды одежды меняют форматы магазинов, сокращая площади. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на главу департамента торговой недвижимости CMWP Зульфию Шиляеву.

Lime и Melon Fashion Group уже работают над новыми концепциями, а Sela открыла концепт-стор в ТЦ на ЦСКА с товарами для дома и кафе.

Lime планирует магазины на 1,2–1,5 тыс. кв. м, в первую очередь для регионов с более низкой покупательской способностью — это позволит улучшить ассортимент и сократить затраты на отделку. В Melon Fashion Group Sela уже запустила концепт-стор площадью 520 кв. м. Ретейлеры закрывают небольшие и нерентабельные точки и открывают новые в местах с высоким спросом.

Ранее Life.ru рассказывал, что сеть магазинов косметики «Лэтуаль» в 2026 году закроет свои 150 точек. На принятие решения повлияло сразу несколько причин: сложности с оформлением лицензий на востребованные бренды, уменьшение выбора продукции и, как результат, спад офлайн-продаж.