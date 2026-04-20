«Как в самолёте»: В России придумали способ оплачивать покупки в магазине без интернета
Покупатели «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика» почти не перешли на наличные, даже когда в России были проблемы с мобильным интернетом. Люди настолько привыкли платить картами и по QR-коду, что ищут способы расплачиваться безналично даже без связи. Об этом в беседе с РБК рассказала глава крупнейшего по обороту российского ретейлера Х5 Екатерина Лобачева.
Она предложила использовать технологию «как в самолёте»: там пассажиры тоже платят картой, когда нет интернета, а потом, когда связь появляется, всё сверяется.
Сейчас власти работают над улучшением «белых списков» — сервисов, которые работают при ограниченном интернете, но это не всегда спасает. Бывали случаи, когда в районе полностью отключали электричество, мобильные вышки работали на генераторах всего 5 часов, а дальше связи не было. Магазины в это время работали на своих генераторах, но без терминалов.
В последние месяцы проблемы с интернетом случались даже в Москве и Петербурге. Из-за этого Центробанк заметил, что люди стали чаще снимать наличные. Но в сетях Х5 этого не увидели. Покупатель, который не смог расплатиться картой, не идёт к банкомату, а молодёжь «вообще не понимает, что делать с наличными». К тому же наличные деньги мешают бороться с теневой экономикой, так что их доля будет только снижаться.
Ранее сообщалось, что в Москве провайдеры домашнего интернета приступили к формированию системы «белых списков», которая уже внедрена в мобильной сети. «Белые списки» помогут сохранить доступ к важным сайтам (банков, такси, доставок и аналогичных сервисов) в случае отключения интернета. А депутаты Госдумы от фракции «Новые Люди» обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с предложением о создании и регулярном обновлении официальных «белых списков» интернет-ресурсов.
