«Как в самолёте»: В России придумали способ оплачивать покупки в магазине без интернета

Покупатели «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика» почти не перешли на наличные, даже когда в России были проблемы с мобильным интернетом. Люди настолько привыкли платить картами и по QR-коду, что ищут способы расплачиваться безналично даже без связи. Об этом в беседе с РБК рассказала глава крупнейшего по обороту российского ретейлера Х5 Екатерина Лобачева.

Она предложила использовать технологию «как в самолёте»: там пассажиры тоже платят картой, когда нет интернета, а потом, когда связь появляется, всё сверяется.

Сейчас власти работают над улучшением «белых списков» — сервисов, которые работают при ограниченном интернете, но это не всегда спасает. Бывали случаи, когда в районе полностью отключали электричество, мобильные вышки работали на генераторах всего 5 часов, а дальше связи не было. Магазины в это время работали на своих генераторах, но без терминалов.

В последние месяцы проблемы с интернетом случались даже в Москве и Петербурге. Из-за этого Центробанк заметил, что люди стали чаще снимать наличные. Но в сетях Х5 этого не увидели. Покупатель, который не смог расплатиться картой, не идёт к банкомату, а молодёжь «вообще не понимает, что делать с наличными». К тому же наличные деньги мешают бороться с теневой экономикой, так что их доля будет только снижаться.