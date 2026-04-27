«Лэтуаль» закроет 150 магазинов в 2026 году

Косметическая сеть «Лэтуаль» в 2026 году закроет 150 точек. Директор по маркетингу Татьяна Ломтева назвала это плановой работой: пересматриваются неэффективные локации, падающий трафик и поведение покупателей, пишет газета «Известия».

На решение повлияли сразу несколько факторов: проблемы с получением лицензий на ряд популярных брендов, сокращение ассортимента и, как следствие, падение продаж в офлайне. Другой собеседник издания связал отток покупателей с активным развитием онлайн-платформы — людям стало проще заказывать косметику не выходя из дома.

В 2025-м сеть уже лишилась 93 магазинов, их общее число упало на 10%.

Ранее Life.ru писал, что около 13 брендов, часть из которых уже закрыла свои магазины, могут уйти с российского рынка в 2026 году. Среди них — Mollis, Urban Vibes и YOLLO, а также Bugatti. В сегменте детских товаров сворачивается работа российского Orby, а Pelican переводит бизнес в онлайн.