13 апреля, 07:31

Турецкие магазины массово закрываются в России

Турецкие бренды одежды Oxxo, Club и Mudo сворачивают работу в России

Компания «Марка Рус» приняла решение о закрытии в нашей стране всех магазинов турецких брендов одежды. Речь идёт о Oxxo, Club, NetWork и Mudo. Информацией делится издание «Коммерсант», ознакомившись с бухгалтёрской отчётностью фирмы.

Турецкие марки одежды начали завоёвывать российский рынок в 2022 году, когда страну покинули западные ритейлеры по причине объявленной спецоперации. В прошлом году компания «Марка Рус» уже закрыла 10 торговых точек — оставалось всего 20 магазинов. Все они прекратят свою деятельность до окончания 2026 года. Также организация управляет в РФ продажами испанского бренда Mango — эту марку продолжать предлагать покупателям через маркетплейсы.

Как пишет «Коммерсант», турецие бренды переоценили желание россиян покупать одежду неизвестных производителей вместо привычных вещей, при этом магазины вообще не вкладывались в масштабную рекламу, что могло повлиять на низкий спрос.

Ранее Life.ru писал, что около 13 брендов, часть из которых уже закрыла свои магазины, могут уйти с российского рынка в 2026 году. Среди них — Mollis, Urban Vibes и YOLLO, а также Bugatti. В сегменте детских товаров сворачивается работа российского Orby, а Pelican переводит бизнес в онлайн.

Татьяна Миссуми
