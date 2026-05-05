Петербург решил не закрывать магазины с алкоголем по примеру Вологодской области

Санкт-Петербург не планирует закрывать магазины с алкоголем по примеру Вологодской области. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил спикер Законодательного собрания города Александр Бельский. Его слова приводит kp.ru.

По словам Бельского, депутаты не хотят переходить к политике тотальных запретов. Он отметил, что в таких вопросах важно понимать цель ограничений и действовать аккуратно. Спикер парламента назвал опыт Вологодской области неоднозначным. По его словам, там сократилось количество торговых точек, но не зафиксировано заметного снижения употребления алкоголя.

Бельский также подчеркнул, что Петербург внимательно изучает практику других регионов — как по алкоголю, так и по вейпам. Однако сейчас задач по запрету, сокращению числа магазинов или изменению времени продажи алкоголя в городе нет.

При этом спикер напомнил о результатах ограничений для так называемых наливаек в многоквартирных домах. По его словам, после ограничения времени работы таких заведений или их закрытия количество преступлений в домах сократилось на треть. Эти данные, как отметил Бельский, подтвердили в МВД России. Также стало меньше жалоб от жильцов, которые раньше массово обращались из-за соседства с такими заведениями.

Напомним, в Вологодской области ранее ввели жёсткие ограничения на продажу алкоголя. В магазинах спиртное разрешили отпускать только два часа в сутки — с 12:00 до 14:00. Глава региона Георгий Филимонов объяснял такие меры высокой смертностью из-за алкоголя и ростом числа заболеваний, связанных с зависимостью. При этом купить спиртное по-прежнему можно в ресторанах, барах и гостиницах.

Часть медиков предупреждала, что подобные запреты могут привести к росту подпольного производства алкоголя. Но в 2025 году Филимонов заявил, что ограничения уже дают первые результаты. По его словам, инициатива работает, хотя темп в этом направлении ещё нужно наращивать.