«Наливайки» продолжают работать на Алтае вопреки запрету, заявил Турчак

В Республике Алтай продолжают круглосуточно работать «из-под прилавка» некоторые магазины и бары, расположенные в жилых многоэтажках, хотя в регионе действует запрет на их работу, в том числе по времени торговли. Чтобы обойти ограничения, бизнесмены регистрируют точки как общепит, хотя еды там нет. Об этом сообщил в ходе заседания правительства республики глава Андрей Турчак.

«Многие «наливайки» и псевдобары продолжают спокойно работать и на территории Горно-Алтайска, и на территории Майминского района. Формально они оформляются как общепит, ставят пару столиков, но по факту продолжают работать в режиме «наливайки» 24/7. В меню присутствует только алкоголь, кухни никакой нет», — пояснил чиновник.

Он добавил, что число жалоб местных жителей на такие «наливайки» растёт «в геометрической прогрессии». Люди возмущаются, что вокруг алкоточек собираются сомнительные компании, происходят драки и стоит шум. При этом «наливайки» продают алкоголь даже несовершеннолетним. Турчак также обратил внмиание, что пострадали добросовестные владельцы круглосуточных магазинов после запрета на торговлю алкоголем. Политик предложил подумать, как можно помочь таким предпринимателям выжить, если им пришлось убрать из ассортимента спиртное.

Напомним, в Республике Алтай власти решили ужесточить правила продажи алкоголя. С 1 марта в регионе действует запрет на торговлю спиртным в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, а также поблизости с детсадами и школами. Кроме того, сокращено время реализации алкогольной продукции.