Химик развенчал 6 главных мифов о спирте и водке, в которые вы до сих пор верите

Россияне до сих пор верят в массу мифов о спирте, хотя многие факты уже давно нашли научное опровержение. Сегодня, 25 февраля, отмечается День открытия спирта. Life.ru собрал шесть главных заблуждений об алкоголе, которые разоблачил кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Первый миф. «Создатель» водки

Самый главный миф о спирте и водке — это то, что их придумал Дмитрий Иванович Менделеев. Это, конечно, не так, омтетил эксперт. Водка была известна задолго до него. Учёный лишь исследовал в своей научной работе водно-спиртовые растворы, но никаких особенностей не нашёл.

Второй миф. Как отличить

Ещё один очень распространённый миф о том, что этиловый спирт можно легко отличить от метилового по цвету пламени, либо с помощью соды. Это, к сожалению, сделать невозможно. Нужны специальные химические реакции либо специальная аппаратура для того, чтобы определить наличие метанола в алкоголе. Никакие народные средства тут не помогут, предупредил Дорохов.

Третий миф. Алкоголь согревает

Фото © chatgpt

«На самом деле он действительно расширяет сосуды и создаёт ощущение теплоты, но это только ускоряет потерю тепла организмом, а человек, наоборот, переохлаждается быстрее», — продолжил специалист.

Четвёртый миф. «Лечебный» спирт

Ещё один известный миф о том, что спирт способствует лечению вирусных и простудных заболеваний. Алкоголь действительно обладает бактерицидными свойствами, но только при внешнем применении, например, в составе дезинфицирующих средств. При принятии внутрь, естественно, никакого лечебного эффекта не будет.

Пятый миф. Для «аппетиту»

Фото © chatgpt

Следующий миф — алкоголь способствует аппетиту, якобы полезно перед едой «пропускать рюмашку». В реальности же спиртное раздражает слизистые оболочки желудка и способствует появлению гастрита и других заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Шестой миф. Для успокоения

И, наконец, последний миф — алкоголь успокаивает нервную систему. Это фейк. Горячительный напиток просто притупляет наши ощущения и работу нервной системы, но не обладает никаким успокаивающим эффектом. Поэтому алкоголь не решает проблему, а позволяет лишь о ней на время забыть, заключил собеседник Life.ru.

Ранее аналитики подвели итоги «алкогольного года» в России и выяснили, что в 2025 году наши соотечественники продолжили менять свои привычки. Общее потребление спиртного снижается, но структура этого процесса оказалась очень показательной. Сильнее всего удар пришёлся по пиву: его стали пить на 15,5% меньше — в среднем 61,5 литра на взрослого человека. Эксперты связывают это не с массовой трезвостью, а с ростом акцизов и закрытием «наливаек». Интересно, что на этом фоне неожиданно выросли продажи сидра и медовухи — почти на 5%.