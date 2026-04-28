Всё закрыто: На Вологодчине больше не осталось ни одного вейп-шопа и «наливаек»

В Вологодской области полностью ликвидировали «наливайки» и все специализированные точки реализации вейпов. Общее число закрытых заведений составило 441 единицу, а ранее власти отчитались о прекращении работы 610 алкомаркетов.

Губернатор Георгий Филимонов сообщил о выполнении данного обещания.

«Вслед за алкомаркетами на Вологодчине ликвидированы все «наливайки» и все точки продажи вейпов. Завершили часть большой работы, которая неизменно направлена на народосбережение», — подчеркнул глава субъекта.

Региональный руководитель отметил, что кампания по перепрофилированию и закрытию торговых точек стартовала ранее. Все алкомаркеты прекратили деятельность ещё в прошлом году, а к 1 мая текущего года был завершён процесс демонтажа сомнительных заведений и магазинов с электронной продукцией для курения.

Однако на этом активность властей не завершается. Администрация намерена проводить регулярный мониторинг рынка.

«Продолжаем контролировать ситуацию, проводить мониторинг рынка, своевременно принимать меры реагирования по отношению к попыткам нарушения законов и сложившейся практики», — добавил чиновник.

Напомним, что с марта прошлого года в области действуют жёсткие ограничения на торговлю спиртным. По будням продажа разрешена лишь в двухчасовой интервал — с 12 до 14 часов. В выходные дни подобные временные рамки отсутствуют. Введены и другие строгие правила: запрещено выставлять алкогольную продукцию ближе трёх метров от кассовой зоны. Реализация спиртного невозможна в подвальных помещениях, на цокольных этажах многоквартирных домов, а также в точках, вход в которые расположен со стороны подъездов.

Отдельные корректировки коснулись общепита. Кафе и рестораны, находящиеся в жилых зданиях, по будням не могут торговать спиртным, а в субботу и воскресенье имеют право на продажу только до 23:00. Исключение сделано лишь для заведений в гостиницах и театрах, обладающих соответствующей лицензией.