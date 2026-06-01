Путин назвал семейные ценности важнейшей основой общества

Владимир Путин заявил, что традиционные семейные ценности остаются одной из важнейших основ российского общества.

Об этом президент сказал во время церемонии вручения государственных наград многодетным родителям в Кремле.

«Традиционные семейные ценности — важнейшие вещи, которые объединяют российское общество», — подчеркнул Путин.

Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Президент вручает ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей. Среди награждённых — семьи из Москвы, Псковской, Ростовской, Новосибирской и Тюменской областей, Мордовии, Дагестана, Северной Осетии и Херсонской области.

Впервые со времён пандемии коронавируса такое награждение проходит очно. Ранее церемонии, приуроченные ко Дню защиты детей, проводились по видеосвязи.