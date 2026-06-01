1 июня, 13:31

Путин назвал семейные ценности важнейшей основой общества

Обложка © Life.ru

Владимир Путин заявил, что традиционные семейные ценности остаются одной из важнейших основ российского общества.

Об этом президент сказал во время церемонии вручения государственных наград многодетным родителям в Кремле.

«Традиционные семейные ценности — важнейшие вещи, которые объединяют российское общество», — подчеркнул Путин.

Церемония проходит в Екатерининском зале Кремля. Президент вручает ордена «Мать-героиня» и «Родительская слава» родителям из девяти многодетных семей. Среди награждённых — семьи из Москвы, Псковской, Ростовской, Новосибирской и Тюменской областей, Мордовии, Дагестана, Северной Осетии и Херсонской области.

Впервые со времён пандемии коронавируса такое награждение проходит очно. Ранее церемонии, приуроченные ко Дню защиты детей, проводились по видеосвязи.

Марина Фещенко
