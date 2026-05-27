Выплаты, мероприятия и подарки для самых главных: всё о Дне защиты детей 2026

27 мая, 09:59 День защиты детей 1 июня 2026: программа празднования и традиции.

Международный день защиты детей отмечается во многих странах мира и служит напоминанием о необходимости защиты интересов каждого ребёнка. Этот праздник подчёркивает важность обеспечения таких основополагающих прав, как право на жизнь, здоровье, образование, семейное благополучие и защиту от насилия. В разных странах дата празднования может различаться, однако главная цель остаётся единой — привлечение внимания общества к проблемам детей и их защите.

В России права несовершеннолетних защищаются законом, а также международными документами, гарантирующими их безопасность и развитие. В этой статье мы расскажем об истории праздника, когда его впервые отметили в нашей стране и какие мероприятия пройдут для детей по случаю празднования этого события.

История праздника: как появился День защиты детей

День защиты детей — это один из старейших международных праздников, символизирующий заботу и поддержку самых юных членов общества. Его история начинается в середине XIX века, когда американский пастор Чарльз Леонард в 1857 году провёл первую воскресную службу, посвящённую детям, и назвал этот день Днём розы.

Официально этот праздник утвердили в 1949 году. Во время конгресса Международной демократической федерации женщин в Париже было принято решение учреждения Дня защиты детей с главной целью — привлечь внимание к проблемам тех, кто потерял дом и семью во время Второй мировой войны. В послевоенные годы особо остро встал вопрос о здоровье и благополучии детей, что сделало этот праздник особенно актуальным. А уже через год День защиты детей начали широко отмечать по всему миру.

В 1959 году ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка.

День защиты детей был учреждён, чтобы привлечь внимание к их проблемам и правам, которые часто нарушаются действиями взрослых.

Новые выплаты к 1 июня 2026 — что изменилось для семей с детьми

Если говорить точнее — с 1 июня 2026 года семьи с детьми ждёт не именно выплата, а возврат части НДФЛ (налоговый кешбэк) за предыдущий год. Расскажем кратко:

Кому положен: работающим родителям, усыновителям, опекунам, попечителям с двумя и более детьми (до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении).

Условия: граждане РФ, среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума в год, предшествующий обращению (учитываются трудовые доходы, бизнес, пенсии, пособия и иные соцвыплаты, стипендии, алименты, а также движимое и недвижимое имущество по принципу комплексной оценки нуждаемости). Самозанятые и ИП на спецрежимах не входят.

Суть: вы подаёте на возврат части НДФЛ за предыдущий год (пересчёт налога с 13 % на 6 %). Например, в Ростовской области с годовым доходом ₽1,2 млн возврат составит около ₽84 тыс.

Как оформить: через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентскую службу СФР. Заявление можно подать с 1 июня по 1 октября 2026 года. Выплата назначается по итогам года.

Правда ли, что всем семьям выплатят по 1500 рублей на ребёнка

В новостях встречается предложение Общественной палаты выплатить ₽1500 на каждого ребёнка (не зависит от дохода), но на май 2026 года закон не принят. Эта информация не подтверждена, реальная поддержка — ежегодная семейная выплата.

Афиша Москвы: куда пойти 1 июня 2026 года

Детский фестиваль «Небо» в парке Горького (с 10:00 до 22:00). В программе — театральные постановки, цирковые номера, мастер-классы по рисованию и науке, игровые зоны и квесты, сцена с музыкой для детей.

(с 10:00 до 22:00). В программе — театральные постановки, цирковые номера, мастер-классы по рисованию и науке, игровые зоны и квесты, сцена с музыкой для детей. Семейный фестиваль и интерактивные зоны на ВДНХ (с 11:00 до 21:00). Мастер-классы в павильонах, мультзоны и кинопоказы, игры и спортивные активности, тематические квесты по территории выставки, посещение городской фермы.

(с 11:00 до 21:00). Мастер-классы в павильонах, мультзоны и кинопоказы, игры и спортивные активности, тематические квесты по территории выставки, посещение городской фермы. Городской детский праздник в парке «Зарядье» (с 12:00 до 19:00). Запланированы интерактивные зоны у павильонов.

(с 12:00 до 19:00). Запланированы интерактивные зоны у павильонов. Большой семейный фестиваль на «Острове мечты» (с 12:00 до 18:00). В программе — концерты детских коллективов, мастер-классы по лепке и рисованию, игровые станции и конкурсы.

(с 12:00 до 18:00). В программе — концерты детских коллективов, мастер-классы по лепке и рисованию, игровые станции и конкурсы. Исторический музей: бесплатный вход для детей и подростков до 17 лет включительно, а также специальные праздничные программы.

бесплатный вход для детей и подростков до 17 лет включительно, а также специальные праздничные программы. Кремль в Измайлово: традиционный «Детский Разгуляй» с анимацией, мастер-классами и ярмарками.

Мероприятия в Санкт-Петербурге 1 июня 2026 года

Фестиваль «Движения первых» на территории Аничкова дворца (Невский проспект, д. 39, литера Д). Мероприятие будет проходить с 10:00 до 14:00.

на территории Аничкова дворца (Невский проспект, д. 39, литера Д). Мероприятие будет проходить с 10:00 до 14:00. XXII Международный фестиваль песчаных скульптур: открытие масштабной выставки на пляже Петропавловской крепости .

открытие масштабной выставки на пляже . Ленинградский зоопарк: ежегодно проводит тематический праздник с творческими мастер-классами, викторинами и показательными кормлениями животных.

ежегодно проводит тематический праздник с творческими мастер-классами, викторинами и показательными кормлениями животных. Уличный праздник Московского района: на площадке у ДД(Ю)Т (ул. Алтайская, д. 24) с 17:00 до 19:00 пройдёт бесплатная семейная программа.

на площадке у ДД(Ю)Т (ул. Алтайская, д. 24) с 17:00 до 19:00 пройдёт бесплатная семейная программа. 1 июня — завершение фестиваля беби-театров «Петербург — малышам» с показами постановок разных творческих коллективов, предназначенных для самых юных зрителей — детей до пяти лет.

Мероприятия в Казани 1 июня 2026

Парк «Крылья Советов» с 11:00 до 13:00. Музыкальные выступления, турниры и весёлые старты

Музыкальные выступления, турниры и весёлые старты Парк «Елмай» с 12:00 до 21:00. Концерты, мастер-классы, спорт, диджей-сет.

Концерты, мастер-классы, спорт, диджей-сет. Парк Урицкого с 12:00. Концерт, творческие активности, мастер-классы.

Концерт, творческие активности, мастер-классы. Парк «Салават Купере» с 15:00. Спортивные развлечения, праздничная программа.

Спортивные развлечения, праздничная программа. Площадь у ТЦ «Арт Центр» с 10:00. Спектакль, мастер-классы.

Поздравления с Днём защиты детей 2026

Поздравления в прозе

Поздравляю вас с Международным днём защиты детей! Этот праздник напоминает нам о важности заботы и внимания к самым маленьким и беззащитным членам нашего общества. Сегодня мы чествуем наших детей, их радость и беззаботное детство. Пусть каждый ребёнок чувствует себя любимым, защищённым и счастливым. Пусть их мир будет наполнен яркими красками, улыбками и добрыми событиями.

Дорогие взрослые, помните, что именно на вас лежит огромная ответственность за воспитание подрастающего поколения. Давайте вместе создавать условия для их развития, поддерживать их мечты и стремления, защищать их права и интересы.

Желаю всем детям крепкого здоровья, безграничного счастья и исполнения всех желаний. Пусть их детство будет наполнено радостью, смехом и незабываемыми моментами!

Короткие СМС-поздравления

С Днём защиты детей! Пусть каждый день будет ярким и счастливым!

Дорогие дети, поздравляю с вашим праздником! Радости, здоровья и много-много счастья!

В этот день хочу пожелать вам улыбок, веселья и исполнения всех желаний! С Днём защиты детей!

С Днём защиты детей! Пусть каждый день приносит радость и новые открытия!

Дорогие малыши, поздравляю! Пусть будет много смеха, радости и добрых сказок!

Идеи подарков на День защиты детей — что порадует ребёнка

Выбор подарка на День защиты детей зависит от возраста ребёнка и его интересов. Вот несколько идей:

Для малышей до трёх лет: мягкие игрушки, развивающие кубики, пазлы и конструкторы для малышей.

Для дошкольников (3–6 лет): наборы для рисования и творчества, игрушечные инструменты, кукольный театр, настольные игры, набор для экспериментов.

Для младших школьников (7–10 лет): настольные игры, наборы для научных опытов, творчества и моделирования, книги, спортивные товары.

Для подростков (11–16 лет): гаджеты и аксессуары для них, игрушки-антистресс, книги по интересам (приключения, фантастика), принадлежности для хобби и творчества, подарочные сертификаты на квест или мастер-класс.

Как отмечают День защиты детей в мире

День защиты детей отмечается в более чем 60 странах мира, но даты и традиции этого праздника значительно различаются. В России и большинстве постсоветских стран он приходится на 1 июня.

В других странах дата праздника меняется: в Колумбии это 4 июля, когда дети наряжаются клоунами или надевают маски и в таком виде гуляют по улицам. В Испании праздник отмечают 5 января, он связан с религиозными традициями и называется «праздником короля магии», проходит с парадами и дарением сладостей.

В Швеции День мальчиков отмечают 7 августа с костюмами лангустов и весёлыми номерами, а День девочек — 13 декабря, когда девочки переодеваются в богинь и совершают добрые дела.

В Бразилии праздник приходится на 15 августа, там он совпадает с Днём борьбы с эпидемиями — и в этот день врачи проверяют здоровье детей и делают им прививки.

В Японии также есть отдельные дни девочек и мальчиков. Праздник девочек — Хинамацури, или День цветения персика, — отмечается 3 марта. Девочки играют с куклами, изображающими императорский двор, и выставляют их на специальный подиум — обычно куклы передаются в семье из поколения в поколение. В этот день они едят сладости, ходят друг к другу в гости, дарят подарки, им рассказывают, как правильно носить кимоно и соблюдать традиционные правила этикета.

Японский день мальчиков — Кодомо-но хи — с 1948 года называется Днём детей и имеет статус государственного праздника. Он отмечается ежегодно 5 мая. В преддверии этого дня семьи вешают на шесте перед домом разноцветные флаги в форме карпов, их количество зависит от количества мальчиков. Карп в Японии обозначает жизнестойкость и силу. В доме ставят кукол, изображающих самураев. Родные собираются, поздравляют детей. Ещё одним символом праздника является ирис, так как его лист похож на меч воина, а сам цветок символизирует успех.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какого числа отмечают День защиты детей в 2026 году?

1 июня — дата празднования Дня защиты детей в 2026 году.

Выходной ли 1 июня 2026 в России?

1 июня 2026 года — понедельник, рабочий день, а не выходной.

Какая новая выплата на детей появилась с 1 июня 2026?

С 1 июня 2026 года можно подать заявление на налоговый кешбэк — возврат части НДФЛ. Она положена работающим родителям, усыновителям, опекунам, попечителям с двумя и более детьми.

Где можно бесплатно развлечься с ребёнком 1 июня в Москве?

На День защиты детей в Москве проходят интересные бесплатные мероприятия с квестами и мастер-классами. Например, в парке Горького, в парке «Зарядье», на ВДНХ, в парке «Остров мечты».

Что дарят детям на День защиты детей?

Детям можно подарить игрушки, книги, наборы для творчества и хобби. Главное, чтобы подарок соответствовал интересам и предпочтениям ребёнка.

Как поздравить ребёнка, если нет возможности купить дорогой подарок?

Если нет возможности купить дорогой подарок, порадовать ребёнка всё равно можно: купить мороженое, сладости, недорогую игрушку, сходить на квест или мастер-класс или отметить дома: заняться творчеством, выпечкой и др.

Заключение

День защиты детей — не просто повод порадовать ребёнка, но и напоминание взрослым об их ответственности. В честь даты в городах проводится много бесплатных семейных мероприятий.

Если вы работающий родитель с двумя детьми, проверьте, имеете ли вы право на новую семейную выплату, и подайте заявление до 1 октября 2026 года через «Госуслуги».

Пусть лето начнётся с улыбок детей!