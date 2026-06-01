Путин объяснил, какими должны быть меры поддержки российских семей

Президент Владимир Путин заявил, что федеральные и региональные меры поддержки семей в России должны быть целевыми и эффективными. Об этом глава государства сказал 1 июня, в Международный день защиты детей. В этот день Путин провёл встречу с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой.

Речь идёт о помощи, которая должна не просто существовать формально, а работать под конкретные запросы родителей и детей. Такой подход предполагает, что меры поддержки нужно настраивать с учётом реальных жизненных ситуаций семей.

Тема помощи родителям и несовершеннолетним традиционно обсуждается ко Дню защиты детей. В прошлые годы на таких встречах поднимались вопросы профилактики социального сиротства и ранней поддержки семей, оказавшихся в сложной ситуации.

Международный день защиты детей отмечают 1 июня. Дата связана не только с праздничными мероприятиями, но и с обсуждением защиты прав ребёнка, доступности помощи, безопасности и благополучия детей.