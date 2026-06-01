Путин: Власти создают условия для того, чтобы многодетных семей было больше

Власти стремятся создавать все условия, необходимые для увеличения числа многодетных семей в России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения орденов «Мать-героиня» и «Родительская слава» в Кремле.

«Последовательно выстраиваем наши национальные проекты вокруг интересов семей с детьми», — добавил глава государства. По его словам , бизнес и крупные работодатели также предлагают решения и программы поддержки.

Также в ходе церемонии Владимир Путин назвал родительство самым большим счастьем для человека. По словам президента, своим жизненным выбором многодетные родители показывают, насколько действительно важны семейные ценности.