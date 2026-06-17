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17 июня, 18:55

Лукашенко поручил вывезти пострадавших белорусов из Брянской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вывезти из Брянской области белорусских граждан, пострадавших при атаке ВСУ на автобус с детьми. Об этом заявил министр здравоохранения Александр Ходжаев.

На место ЧП оперативно прибыли белорусские медики, к которым вскоре присоединились врачи из Москвы. Совместно они оценили состояние всех пострадавших и определили дальнейший план действий.

«Два тяжёлых пациента: один взрослый и один ребёнок. Остальные пациенты — средней тяжести и удовлетворительного состояния», — рассказал министр.

Российские коллеги предложили госпитализировать пострадавших в местные больницы. Однако Лукашенко поручил транспортировать всех белорусских граждан на родину для дальнейшего лечения.

«На данный момент готовится вертолёт медицинский, который в том числе будет участвовать в доставке наших граждан для оказания медицинской помощи в Республике Беларусь», — сказал Ходжаев.

Ожидается, что уже в ближайшее время пострадавших доставят в профильные клиники Белоруссии, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Генштаб ВСУ открестился от теракта против детей под Брянском
Генштаб ВСУ открестился от теракта против детей под Брянском

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.

Тем временем в ГД заявили о необходимости ускорить ход СВО и не затягивать с демилитаризацией и денацификацией Украины. Он назвал инцидент подтверждением террористической сущности противника и призвал к жёсткому и бескомпромиссному реагированию. По мнению главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, любое промедление играет на руку тем, кто выбирает мирных жителей в качестве целей.

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Виталий Приходько
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