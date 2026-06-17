В ГД призвали ускорить ход СВО после атаки ВСУ на автобус с детьми под Брянском
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Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов высказался об атаке украинских сил на пассажирский автобус с детьми в Брянской области. Парламентарий заявил, что инцидент требует самого тщательного расследования.
В беседе с NEWS.ru депутат подчеркнул, что сначала необходимо досконально разобраться в деталях произошедшего. Однако, по его словам, общий вывод уже очевиден: террористическая сущность противника не вызывает сомнений.
Картаполов отметил, что случившееся лишь подтверждает необходимость более активных действий в рамках специальной военной операции. Он призвал не затягивать с выполнением поставленных задач по демилитаризации и денацификации Украины.
Парламентарий добавил, что характер преступлений киевского режима оставляет лишь один вариант реагирования — жёсткий и бескомпромиссный. По его мнению, любое промедление лишь играет на руку тем, кто выбирает мирных жителей в качестве целей.
Напомним, 17 июня беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии под Брянском. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. При ударе ВСУ погибла супруга тренера. Также ранены дети. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте. В МИД РФ отметили, что представители киевского режима преследуют мирных жителей, больше всего страдают дети. Позднее ВСУ снова атаковали трассу в регионе. Под удар попала машина, в которой находились беременная женщина и двое детей.
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