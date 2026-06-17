Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов высказался об атаке украинских сил на пассажирский автобус с детьми в Брянской области. Парламентарий заявил, что инцидент требует самого тщательного расследования.

В беседе с NEWS.ru депутат подчеркнул, что сначала необходимо досконально разобраться в деталях произошедшего. Однако, по его словам, общий вывод уже очевиден: террористическая сущность противника не вызывает сомнений.

Картаполов отметил, что случившееся лишь подтверждает необходимость более активных действий в рамках специальной военной операции. Он призвал не затягивать с выполнением поставленных задач по демилитаризации и денацификации Украины.

Парламентарий добавил, что характер преступлений киевского режима оставляет лишь один вариант реагирования — жёсткий и бескомпромиссный. По его мнению, любое промедление лишь играет на руку тем, кто выбирает мирных жителей в качестве целей.