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Регион
17 июня, 14:53

В ГД призвали ускорить ход СВО после атаки ВСУ на автобус с детьми под Брянском

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов высказался об атаке украинских сил на пассажирский автобус с детьми в Брянской области. Парламентарий заявил, что инцидент требует самого тщательного расследования.

В беседе с NEWS.ru депутат подчеркнул, что сначала необходимо досконально разобраться в деталях произошедшего. Однако, по его словам, общий вывод уже очевиден: террористическая сущность противника не вызывает сомнений.

Картаполов отметил, что случившееся лишь подтверждает необходимость более активных действий в рамках специальной военной операции. Он призвал не затягивать с выполнением поставленных задач по демилитаризации и денацификации Украины.

Парламентарий добавил, что характер преступлений киевского режима оставляет лишь один вариант реагирования — жёсткий и бескомпромиссный. По его мнению, любое промедление лишь играет на руку тем, кто выбирает мирных жителей в качестве целей.

Военный эксперт раскрыл мотив атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии
Военный эксперт раскрыл мотив атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Напомним, 17 июня беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии под Брянском. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. При ударе ВСУ погибла супруга тренера. Также ранены дети. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте. В МИД РФ отметили, что представители киевского режима преследуют мирных жителей, больше всего страдают дети. Позднее ВСУ снова атаковали трассу в регионе. Под удар попала машина, в которой находились беременная женщина и двое детей.

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Дарья Нарыкова
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