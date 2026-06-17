Военный эксперт раскрыл мотив атаки ВСУ на автобус с детьми из Белоруссии

Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал атаку беспилотника на пассажирский автобус в Брянской области. По его мнению, украинские силы вряд ли намеренно стремились поразить именно белорусских детей, находившихся в салоне.

Доктор военных наук в беседе с NEWS.ru пояснил, что подтвердить национальность пассажиров с воздуха было бы крайне сложно. Дрон, вероятно, действовал по команде оператора через спутник или в автономном режиме, особенно если речь идёт об американских технологиях. Искусственного интеллекта, способного распознавать конкретные цели, такая техника не имеет.

Однако, подчеркнул капитан 1-го ранга запаса, перед нами был не военный камуфлированный автомобиль, а обычный общественный транспорт. Поэтому, вне зависимости от того, кто находился внутри, случившееся квалифицируется как теракт.

Аналитик отметил, что мотивы Киева в данном случае схожи с причинами удара по Старобельску — стремление дестабилизировать обстановку внутри России бесчеловечными способами. При этом он добавил, что российские средства ПВО сейчас демонстрируют высокую эффективность, перехватывая порядка 95% вражеских дронов.

Напомним, что в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. При ударе ВСУ погибла супруга тренера. Также ранены дети. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте. В МИД РФ отметили, что представители киевского режима преследуют мирных жителей, больше всего страдают дети.