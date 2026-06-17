Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил киевский режим в совершении террористического акта в Брянской области. В связи с этим Владимир Путин, как отметил представитель Кремля, дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко обеспечить срочную и полную помощь всем, кто пострадал или получил ранения в результате данного инцидента.

«Путин позвонил министру здравоохранения и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области», — сказал представитель Кремля.