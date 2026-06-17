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Регион
17 июня, 13:45

В Кремле назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми под Брянском

Песков: Путин дал поручения Мурашко после теракта ВСУ против детей под Брянском

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил киевский режим в совершении террористического акта в Брянской области. В связи с этим Владимир Путин, как отметил представитель Кремля, дал поручение министру здравоохранения Михаилу Мурашко обеспечить срочную и полную помощь всем, кто пострадал или получил ранения в результате данного инцидента.

«Путин позвонил министру здравоохранения и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области», — сказал представитель Кремля.

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Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии, следовавшей в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая группа женщина, ранены шесть человек, включая четверых детей, а СК возбудил дело о теракте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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