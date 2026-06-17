Белоруссия уведомила ФИФА и УЕФА о нападении ВСУ на детский футбольный автобус

Белорусская федерация футбола (БФФ) официально обратилась к руководству Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций. Причиной экстренного уведомления стала атака ВСУ на автобус, перевозивший детскую спортивную команду в Брянской области.

Представители организации подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации и собирают все детали случившегося. Минск уже инициировал процедуру рассмотрения инцидента в соответствующих международных структурах.

«В первую очередь, хотелось бы выразить соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в данном инциденте. Мы держим эту ситуацию на особом контроле и собираем всю имеющуюся информацию, следим за дальнейшим развитием событий», — отметила пресс-служба БФФ.

Также в федерации подтвердили отправку писем главам ФИФА и УЕФА. В этих посланиях спортивные функционеры проинформировали президентов организаций о произошедшем нападении.

Сейчас белорусская сторона ожидает реакции от международных спортивных органов. Дальнейшие шаги зависят от результатов рассмотрения запроса, направленного в штаб-квартиры мирового футбола.

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте.