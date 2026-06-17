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17 июня, 10:36

Появились фото последствий удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Обложка © Telegram / NEWS.BY

Обложка © Telegram / NEWS.BY

Появились кадры автобуса, в который попал украинский дрон с детьми из Белоруссии под Брянском. Фотографии опубликовал NEWS.BY. Судя по снимкам, БПЛА был начинён поражающими элементами.

Согласно последним данным, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии после атаки. Госпитализированы семь пострадавших. Всего в транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

Кадр с попавшим под удар БПЛА автобусом. Фото © Telegram / NEWS.BY

Кадр с попавшим под удар БПЛА автобусом. Фото © Telegram / NEWS.BY

Дети как цель: Коц объяснил, зачем Киев мог атаковать белорусскую команду под Брянском
Дети как цель: Коц объяснил, зачем Киев мог атаковать белорусскую команду под Брянском

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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