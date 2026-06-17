Появились фото последствий удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Появились кадры автобуса, в который попал украинский дрон с детьми из Белоруссии под Брянском. Фотографии опубликовал NEWS.BY. Судя по снимкам, БПЛА был начинён поражающими элементами.

Согласно последним данным, один ребёнок находится в тяжёлом состоянии после атаки. Госпитализированы семь пострадавших. Всего в транспортном средстве находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов.

Кадр с попавшим под удар БПЛА автобусом. Фото © Telegram / NEWS.BY

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей. По факту произошедшего СК завёл дело о теракте.