Военный корреспондент Александр Коц отреагировал на удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии под Брянском. В своём Telegram-канале он предложил несколько объяснений инцидента: от случайной атаки на ближайшую цель из-за отсутствия военных объектов или низкого заряда дрона, до ошибки ИИ или преднамеренного удара по автобусу.

По мнению Коца, Украина стремится втянуть Белоруссию в войну, чтобы открыть второй фронт и ослабить Россию. Он также считает, что это может привести к участию других стран и дать шанс белорусской оппозиции свергнуть власть при поддержке Запада. Расширение конфликта, по его словам, также заблокирует мирные инициативы. Коц предполагает, что Киев мог сознательно выбрать удар по детям, рассчитывая на реакцию Минска.

«В Киеве, вполне возможно, цинично рассчитали, что удар по детям станет для Белоруссии casus belli. Ждём реакции официального Минска», — резюмировал Коц.

Напомним, в Брянской области беспилотник ВСУ ударил по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Спортсмены из Гомеля ехали на отдых в Геленджик. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Ранены шесть человек, в том числе четверо детей.