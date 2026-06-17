В Брянской области БПЛА атаковал автобус с детьми из Белоруссии, погибла женщина
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В Брянской области произошла трагедия: беспилотник самолётного типа атаковал автобус. В салоне находились члены детской футбольной команды, прибывшие из Белоруссии и направлявшиеся на отдых в Геленджик.
В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних. По данным врио губернатора Егора Ковальчука, среди пострадавших числятся шестеро человек, включая четверых детей.
Медики оперативно доставили всех раненых в лечебное учреждение. Специалисты оказывают им требуемую помощь, состояние пациентов уточняется.
Остальных пассажиров готовят к отправке домой. Власти занимаются организацией обратного рейса для футболистов.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего инцидента. Следователи фиксируют последствия нападения, совершенного с применением воздушных средств поражения.
Ранее сообщалось о двух атаках ВСУ на гражданские автомобили в Брянской области. Под удар попали скорая помощь и легковой автомобиль. В результате ранены пять человек, часть пострадавших госпитализирована.
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