В Брянской области БПЛА атаковал автобус с детьми из Белоруссии, погибла женщина

В Брянской области произошла трагедия: беспилотник самолётного типа атаковал автобус. В салоне находились члены детской футбольной команды, прибывшие из Белоруссии и направлявшиеся на отдых в Геленджик.

В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая несовершеннолетних. По данным врио губернатора Егора Ковальчука, среди пострадавших числятся шестеро человек, включая четверых детей.

Медики оперативно доставили всех раненых в лечебное учреждение. Специалисты оказывают им требуемую помощь, состояние пациентов уточняется.

Остальных пассажиров готовят к отправке домой. Власти занимаются организацией обратного рейса для футболистов.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего инцидента. Следователи фиксируют последствия нападения, совершенного с применением воздушных средств поражения.

Ранее сообщалось о двух атаках ВСУ на гражданские автомобили в Брянской области. Под удар попали скорая помощь и легковой автомобиль. В результате ранены пять человек, часть пострадавших госпитализирована.