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Регион
16 июня, 18:59

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своём Telegram-канале сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские автомобили. Под удар попали скорая помощь и легковой автомобиль. В результате ранены пять человек, часть пострадавших госпитализирована.

В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи, которая спешила на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре назначено амбулаторное лечение.

Последствия могли быть тяжелее, если бы не мастерство водителя, который увёл машину от прямого удара дрона.

В селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранены водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу.

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей

Ранее на трассе Троицкое — Сватово в ЛНР украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи, который вёз пациента в больницу. В результате удара погиб водитель, фельдшер и ещё один человек серьёзно пострадали и были госпитализированы. Инцидент случился в светлое время суток. По информации руководителя региона Леонида Пасечника, противник использовал беспилотный летательный аппарат для нападения на медицинский спецтранспорт.

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Виталий Приходько
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