Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Брянской области, ранены три человека

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в своём Telegram-канале сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские автомобили. Под удар попали скорая помощь и легковой автомобиль. В результате ранены пять человек, часть пострадавших госпитализирована.

В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи, которая спешила на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре назначено амбулаторное лечение.

Последствия могли быть тяжелее, если бы не мастерство водителя, который увёл машину от прямого удара дрона.

В селе Чуровичи Климовского района ВСУ атаковали дроном-камикадзе движущийся гражданский автомобиль. Ранены водитель и пассажирка. Они доставлены в больницу.