В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей

Пять человек получили ранения в ходе новых атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает оперштаб региона.

В селе Погромец Волоконовского округа дрон атаковал автомобиль, в результате чего двое получили травмы. Женщина с ушибом грудной клетки и мужчина с переломом ключицы и травмой живота были доставлены в Волоконовскую ЦРБ, а затем переведены в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего лечения. Автомобиль получил повреждения.

В Красной Яруге от взрыва FPV-дрона пострадал мужчина с осколочным ранением затылка. Ему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. В результате инцидента повреждены окна многоквартирного дома, автобус, легковой автомобиль и гараж.

В Белгородском округе, возле села Черемошное, дрон атаковал «Газель», ранив двоих человек. Женщина получила осколочные ранения головы, рук, ног и проникающее ранение живота, а мужчина – осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча. Оба пострадавших транспортируются в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом в хуторе Масычево. В результате атаки осколочные ранения ног получила женщина, её доставили в белгородскую горбольницу № 2, где сейчас оказывают помощь. Взрыв полностью уничтожил жилой дом и две хозпостройки, а также повредил газовые и электрические сети.