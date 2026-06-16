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Регион
16 июня, 15:11

Под Белгородом нашли тело мужчины, предположительно, погибшего от удара БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

В селе Красная Нива Белгородской области нашли тело мужчины, предположительно, он погиб от удара FPV-дрона. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Обстоятельства произошедшего и точная дата сейчас выясняются. В оперштабе выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Два мирных жителя пострадали при ударе БПЛА ВСУ по машине в Белгородской области
Два мирных жителя пострадали при ударе БПЛА ВСУ по машине в Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Белгородской области украинский беспилотник атаковал частный дом в хуторе Масычево. В результате атаки осколочные ранения ног получила женщина, её доставили в белгородскую горбольницу № 2, где сейчас оказывают помощь. Взрыв полностью уничтожил жилой дом и две хозпостройки, а также повредил газовые и электрические сети.

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Юлия Сафиулина
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