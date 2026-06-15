Два мирных жителя пострадали при ударе БПЛА ВСУ по машине в Белгородской области

Два мирных жителя получили ранения в результате атак украинских беспилотников в Белгородской области. Инциденты произошли в Грайворонском округе. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным властей, FPV-дрон атаковал автомобиль в районе села Дорогощь. В машине находились двое мужчин. Они получили осколочные ранения различных частей тела. Медики оказывают им помощь в Грайворонской центральной районной больнице. Автомобиль получил повреждения.

«Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадали два мирных жителя», — сообщили в оперативном штабе Белгородской области.

Также в селе Санково дрон сдетонировал рядом с частным домом. В результате взрыва повреждения получили окна. В хуторе Масычево после удара беспилотника огонь уничтожил «газель».

В посёлке Красная Яруга взрыв FPV-дрона повредил легковой автомобиль, гараж и ограждения двух частных домовладений. В селе Николаевка Белгородского округа после атаки беспилотника выбило окна и повредило фасады жилого дома и хозяйственной постройки. Ещё один удар зафиксировали в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа. Там беспилотник повредил автомобиль.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и ещё трое мирных жителей пострадали из-за атак украинских беспилотников в ДНР. По данным главы республики Дениса Пушилина, мужчина погиб на трассе Донецк — Мариуполь в городском округе Докучаевск. На этой же дороге тяжёлые ранения получил мужчина 1997 года рождения, ещё двое пострадавших получили травмы средней тяжести на трассе «Новороссия» в Новоазовском округе. Также власти сообщили о повреждении пяти объектов гражданской инфраструктуры, одного грузового и двух легковых автомобилей.