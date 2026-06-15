В Орле восстанавливают остекление и стены в атакованной БПЛА ВСУ многоэтажке

В Орле продолжают ликвидировать последствия попадания БПЛА в многоквартирный дом в Северном районе. Как передаёт kp.ru, ход работ обсудили на оперативном совещании с участием администрации, силовиков, МЧС, управляющей компании и подрядчиков.

Мэр Орла Юрий Парахин заявил, что сейчас главная задача — как можно быстрее помочь людям вернуться к привычной жизни. Часть жителей уже выписали из больниц, другие готовятся вернуться домой. Те, кому пока нужно временное жильё, остаются в пункте временного размещения.

В повреждённом здании идут аварийно-восстановительные работы. Специалисты приступают к ремонту стен и замене остекления. По словам Парахина, масштаб разрушений серьёзный: только на полную замену окон потребуется около трёх недель. Следующим этапом станет восстановление лоджий.

Параллельно сотрудники администрации и представители Следственного комитета продолжают поквартирный обход. Они фиксируют ущерб и помогают жильцам с оформлением компенсаций. Также восстанавливается инженерная инфраструктура: управляющая компания готовит к запуску пассажирский лифт, а грузовой получил серьёзные повреждения и нуждается в дополнительном обследовании.

Напомним, атака беспилотника в Орле произошла 14 июня. В результате удара по жилому дому погиб один человек, ещё девять получили ранения. Повреждения получили почти 100 квартир и 40 автомобилей. Губернатор Андрей Клычков на правительственном совещании признал, что, несмотря на принимаемые меры, предотвратить трагедию не удалось.