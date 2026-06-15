Власти Тулы рекомендовали отменить развлечения на 15–17 июня из-за БПЛА

Из-за угрозы повторных атак беспилотных летательных аппаратов местные органы власти настоятельно советуют организаторам и жителям Тульской области не проводить любые развлекательные мероприятия в промежутке с 15 по 17 июня. Такая мера продиктована текущей оперативной обстановкой и необходимостью обеспечить безопасность населения региона, сообщает губернатор Дмитрий Миляев в своём канале в «Максе».

«С 15 по 17 июня рекомендовано воздержаться от проведения в регионе развлекательных мероприятий», — написал он.

Напомним, минувшей ночью под удар дронов попал именно жилой сектор областной столицы. В нескольких населённых пунктах, включая Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский, зафиксированы разрушения частных домов и коммерческой недвижимости. По предварительным данным оперативных служб, жертвами атаки стали три человека, ещё трое граждан, среди которых оказался годовалый ребёнок, получили ранения.