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Регион
15 июня, 04:57

Дрон ВСУ атаковал частный дом в Белгородской области, ранена женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Белгородской области минувшей ночью беспилотник вооружённых формирований Украины нанёс удар по частному домовладению. Как сообщили в региональном оперативном штабе, инцидент произошёл в хуторе Масычево Грайворонского городского округа.

В результате сброса взрывного устройства с дрона пострадала женщина. По предварительным данным, она получила осколочные ранения ног. Бригада скорой медицинской помощи оперативно доставила пострадавшую в городскую больницу № 2 города Белгорода, где ей оказывается необходимая помощь.

«Сегодня ночью в хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства на частный дом женщина получила осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу № 2 г. Белгорода», – говорится в сообщении оперштаба.

Удар привёл к серьёзным разрушениям. От детонации и последовавшего пожара полностью уничтожены частный дом и две надворные постройки. Кроме того, повреждены линии газо- и электроснабжения. Специалисты экстренных служб уже приступили к ликвидации последствий атаки и восстановлению коммуникаций.

Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Таганроге и в двух районах
Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Таганроге и в двух районах

Ранее Life.ru писал, что прошедшей ночью над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России уничтожили 16 украинских беспилотников. Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в области сохраняется опасность атаки БПЛА. Также минувшей ночью от ударов дронов пострадала транспортная инфраструктура Херсонской области – повреждены мост возле Чонгара и переправа между Геническом и Арабатской стрелкой.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Юния Ларсон
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