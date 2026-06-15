Губернатор сообщил об отражении атаки БПЛА в Таганроге и в двух районах

Российские средства противовоздушной обороны минувшей ночью отразили атаку украинских беспилотных летательных аппаратов на Ростовскую область. Как сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, дроны были уничтожены в трёх точках.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Миллеровском и Азовском районах», – написал глава региона.

По предварительным данным, жертв и разрушений в результате падения обломков сбитых беспилотников нет. Специалисты экстренных служб продолжают мониторинг ситуации. Информация о типе уничтоженных дронов и их количестве пока не раскрывается.

Ранее Life.ru писал, что минувшей ночью Украина также нанесла удар дронами по жилому сектору Тулы и прилегающим посёлкам Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о трёх погибших и троих раненых, среди которых оказался годовалый ребёнок. Экстренные службы региона продолжают работать на месте происшествия, врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.