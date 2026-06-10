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Регион
10 июня, 12:20

ВСУ обстреляли машину медиков на трассе Троицкое — Сватово, погиб водитель

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На автодороге, соединяющей Троицкое и Сватово в Луганской Народной Республике, произошла трагедия. Украинские вооружённые формирования нанесли удар по автомобилю скорой помощи, перевозившему больного.

Инцидент случился в светлое время суток. По информации руководителя региона Леонида Пасечника, противник использовал беспилотный летательный аппарат для нападения на медицинский спецтранспорт.

«Среди белого дня на участке автодороги Троицкое — Сватово вражеский БПЛА атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который вез пациента в больницу», — сообщил глава ЛНР.

В результате прямого попадания погиб водитель. Помимо него, серьёзно пострадали фельдшер и человек, находившийся в салоне.

Всех выживших экстренно доставили в лечебное учреждение. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов, которые оказывают пострадавшим необходимую помощь. Власти региона выясняют обстоятельства этого нападения на медицинскую бригаду.

При ударе ВСУ по Энергодару ранена пожилая женщина и сгорели гражданские авто
При ударе ВСУ по Энергодару ранена пожилая женщина и сгорели гражданские авто

Ранее ВСУ атаковали территорию детского сада «Звоночек» в селе Новоднепровка Запорожской области. Удар был нанесён FPV-дроном. В результате атаки повреждены котельная и трансформатор.

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Оксана Попова
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