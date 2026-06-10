На автодороге, соединяющей Троицкое и Сватово в Луганской Народной Республике, произошла трагедия. Украинские вооружённые формирования нанесли удар по автомобилю скорой помощи, перевозившему больного.

Инцидент случился в светлое время суток. По информации руководителя региона Леонида Пасечника, противник использовал беспилотный летательный аппарат для нападения на медицинский спецтранспорт.

«Среди белого дня на участке автодороги Троицкое — Сватово вражеский БПЛА атаковал автомобиль скорой медицинской помощи, который вез пациента в больницу», — сообщил глава ЛНР.

В результате прямого попадания погиб водитель. Помимо него, серьёзно пострадали фельдшер и человек, находившийся в салоне.

Всех выживших экстренно доставили в лечебное учреждение. Сейчас они находятся под наблюдением специалистов, которые оказывают пострадавшим необходимую помощь. Власти региона выясняют обстоятельства этого нападения на медицинскую бригаду.

Ранее ВСУ атаковали территорию детского сада «Звоночек» в селе Новоднепровка Запорожской области. Удар был нанесён FPV-дроном. В результате атаки повреждены котельная и трансформатор.