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Регион
17 июня, 05:11

47 украинских беспилотников уничтожили за ночь над Брянской областью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

Силы ПВО и специальные подразделения за ночь уничтожили 47 украинских беспилотников самолётного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

По данным оперштаба, в отражении атаки участвовали подразделения ПВО Минобороны РФ, мобильные огневые группы бригады «БАРС — Брянск» и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. На местах работают оперативные и экстренные службы.

Над Тульской областью за ночь сбили 16 украинских беспилотников
Над Тульской областью за ночь сбили 16 украинских беспилотников

Расчёты противовоздушной обороны перехватили 157 украинских беспилотников над 15 российскими регионами и акваторией Чёрного моря. Дежурные средства ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также беспилотники были перехвачены в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

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Антон Голыбин
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