Над Тульской областью за ночь сбили 16 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 16 украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По его словам, дроны сбили подразделения противовоздушной обороны Минобороны России. Миляев уточнил, что люди в результате атаки не пострадали.

Губернатор также сообщил, что, по предварительным данным, здания и объекты инфраструктуры не получили повреждений. Специалисты продолжают проверять территорию после работы ПВО.

Ранее 18 беспилотников сбили на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.