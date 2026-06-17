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17 июня, 04:11

Общее число вражеских дронов, сбитых на подлёте к Москве, достигло 18

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Дежурными средствами противовоздушной обороны на подступах к столице уничтожены ещё шесть БПЛА. В районах падения обломков задействованы оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале. На подлёте к Москве сбито уже 18 вражеских дронов.

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших на Москву
Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших на Москву

Ране житель села Покровка в Херсонской области рассказал о почти полном уничтожении населённого пункта и расположенного рядом заповедного леса. Ударам Вооружённых сил Украины сначала подверглись объекты инфраструктуры — пекарня, школа и здание сельсовета, затем жилые постройки. В результате действий военных село оказалось практически разрушено, боевики сбрасывали зажигательные смеси посредством дронов. Расположенный рядом заповедный лес почти полностью выгорел.

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Алена Пенчугина
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