Дежурными средствами противовоздушной обороны на подступах к столице уничтожены ещё шесть БПЛА. В районах падения обломков задействованы оперативные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём телеграм-канале. На подлёте к Москве сбито уже 18 вражеских дронов.

Ране житель села Покровка в Херсонской области рассказал о почти полном уничтожении населённого пункта и расположенного рядом заповедного леса. Ударам Вооружённых сил Украины сначала подверглись объекты инфраструктуры — пекарня, школа и здание сельсовета, затем жилые постройки. В результате действий военных село оказалось практически разрушено, боевики сбрасывали зажигательные смеси посредством дронов. Расположенный рядом заповедный лес почти полностью выгорел.