Житель села Покровка в Херсонской области заявил о почти полном уничтожении населённого пункта и расположенного рядом заповедного леса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Согласно мужчине, ударам Вооружённых сил Украины (ВСУ) сначала подверглись объекты инфраструктуры — пекарня, школа и здание сельсовета, затем жилые постройки. В результате действий военных село оказалось практически разрушено, боевики сбрасывали зажигательные смеси посредством дронов. Расположенный рядом заповедный лес почти полностью выгорел.

Во время одной из атак был уничтожен и дом местного жителя. Мужчина получил тяжёлое ранение и сейчас проходит восстановление в пансионате, где размещены переселенцы. Постоянных жителей в Покровке почти не осталось. Многие покинули село после обстрелов, однако несколько человек продолжают находиться там до сих пор. Среди них есть раненые, которые не могут выехать из-за опасности на дорогах.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что в селе Малое Солдатское Беловского района украинский дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма. Ещё одна атака произошла рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения. Пострадавшим оказана первая помощь.