Дроны ВСУ атаковали авто и частный дом в Курской области, ранены двое мужчин

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил об атаках украинских беспилотников в приграничье. В результате ударов ранены два человека.

В селе Малое Солдатское Беловского района дрон атаковал автомобиль. У 46-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение и акубаротравма.

Ещё одна атака произошла рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения. Пострадавшим оказана первая помощь, их госпитализируют в Курскую областную больницу.

Ранее в Брянской области украинские дроны атаковали две гражданские машины — скорую помощь в деревне Кветунь и легковой автомобиль в селе Чуровичи. В результате ударов пострадали пять человек: в первом случае ранены фельдшер, водитель и медсестра, во втором — водитель и пассажирка, часть пострадавших госпитализирована. Водитель скорой помощи сумел увести машину от прямого попадания, что помогло избежать более тяжёлых последствий.