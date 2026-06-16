В результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей ДНР

Сегодня в результате атак ударных дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) пострадали шесть мирных жителей ДНР. В Волновахском муниципальном округе на дороге Хлебодаровка — Голубицкое ранения средней степени тяжести получили мужчины 1976 и 1993 годов рождения. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём телеграм-канале.

В городском округе Енакиево на трассе Молочный — Углегорск ранения средней степени тяжести получил мужчина 1986 г.р. В округе Дебальцево на дороге Светлодарск — Мироновский ранен мужчина 1980 г.р. В Никитовском районе Горловки пострадала женщина 1968 г.р. В Пролетарском районе Донецка ранена женщина 1955 г.р.

«Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления», — написал Пушилин.

Повреждения зафиксированы в Донецке, Мариуполе, Енакиево, Дебальцево, Володарском и Волновахском округах. Повреждены жилой дом, два объекта гражданской инфраструктуры, 5 грузовых и 5 легковых автомобилей.

Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о двух атаках ВСУ на гражданские автомобили. Под удар попали скорая помощь и легковой автомобиль. В результате ранены пять человек, часть пострадавших госпитализирована. В деревне Кветунь Трубчевского района ВСУ целенаправленно атаковали машину скорой помощи, которая спешила на вызов. Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу, водитель и фельдшер госпитализированы, медсестре назначено амбулаторное лечение.