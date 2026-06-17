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Регион
17 июня, 02:01

Собянин сообщил об уничтожении ещё двух БПЛА, летевших на Москву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Мэр Москвы Сергей Собянин в «Максе» сообщил об уничтожении двух беспилотных летательных аппаратов. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Детали инцидента уточняются.

«Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.

Ранее силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Другие подробности атаки не приводятся.

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Дроны ВСУ атаковали авто и частный дом в Курской области, ранены двое мужчин

Также в результате атак ударных беспилотников ВСУ пострадали шесть мирных жителей ДНР. В Волновахском муниципальном округе на дороге Хлебодаровка — Голубицкое ранения средней степени тяжести получили мужчины 1976 и 1993 годов рождения. В городском округе Енакиево на трассе Молочный — Углегорск ранения средней степени тяжести получил мужчина 1986 г.р. В округе Дебальцево на дороге Светлодарск — Мироновский ранен мужчина 1980 г.р. В Никитовском районе Горловки пострадала женщина 1968 г.р. В Пролетарском районе Донецка ранена женщина 1955 г.р.

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Виталий Приходько
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