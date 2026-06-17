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Регион
17 июня, 00:06

ПВО сбила десять беспилотников на подлёте к Москве

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО Минобороны сбили десять беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Другие подробности атаки мэр не привёл.

«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении.

В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей
В Белгородской области при атаках ВСУ пострадали пять мирных жителей

Ранее украинские беспилотники атаковали автомобиль и частный дом в Курской области. Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о двух раненых мужчинах. В селе Малое Солдатское Беловского района дрон ударил по машине, 46-летний мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и акубаротравму. Ещё один беспилотник атаковал территорию рядом с частным домом. Ранен 59-летний мужчина — у него слепые осколочные ранения.

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Антон Голыбин
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