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Регион
17 июня, 04:42

В Минобороны отчитались об уничтожении 157 дронов ВСУ за ночь

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

В период с 20:00 по 07:00 мск расчёты противовоздушной обороны перехватили 157 украинских беспилотников над 15 российскими регионами и акваторией Чёрного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Дежурные средства ПВО сбили дроны над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Тверской, Рязанской, Ростовской, Астраханской областей. Также беспилотники были перехвачены в Московском регионе, Краснодарском крае и Республике Крым.

В Ростовской области уничтожен один украинский беспилотник
В Ростовской области уничтожен один украинский беспилотник

Ранее Life.ru писал, что дежурными средствами противовоздушной обороны на подступах к Москве уничтожены ещё шесть БПЛА. В районах падения обломков задействованы оперативные службы. Таким образом, общее число сбитых аппаратов составляет уже 18 вражеских дронов.

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Тимур Хингеев
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