СК завёл дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

Следственный комитет начал уголовное производство после нападения на автобус, перевозившееёё детей из Белоруссии. Инцидент произошел в Брянской области на трассе А240.

«По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу с детьми из Республики Беларусь на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Следователи приступили к фиксации доказательств на месте происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы выявить причастных лиц.

В ближайшее время профильные эксперты проведут необходимые экспертизы для восстановления картины атаки. Все участники преступной группы будут объявлены в розыск, чтобы понести наказание согласно закону.

Силовики продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения безопасности мирных жителей региона. Контроль за ходом расследования осуществляется центральным аппаратом СК.