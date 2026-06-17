СК завёл дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
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Следственный комитет начал уголовное производство после нападения на автобус, перевозившееёё детей из Белоруссии. Инцидент произошел в Брянской области на трассе А240.
«По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу с детьми из Республики Беларусь на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Следователи приступили к фиксации доказательств на месте происшествия. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, чтобы выявить причастных лиц.
В ближайшее время профильные эксперты проведут необходимые экспертизы для восстановления картины атаки. Все участники преступной группы будут объявлены в розыск, чтобы понести наказание согласно закону.
Силовики продолжают работу в усиленном режиме для обеспечения безопасности мирных жителей региона. Контроль за ходом расследования осуществляется центральным аппаратом СК.
Напомним, в Брянской области ВСУ ударили по автобусу с юными футболистами из Белорусии. Они направлялись на отдых в Геленджик. Пострадали шесть человек, сопровождающая ребят женщина погибла.
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